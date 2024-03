Furia Elkann | querela Vespa e Rai | svelato il motivo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 17 marzo 2024) Johnnon ci sta e decide dire sia Brunoche la Rai:ildopo le recenti dichiarazioni che non sono affatto passate inosservate Una vera e propriaJohn. Il noto imprenditore ha deciso dire il programma della Rai “Porta a Porta” ed il suo padrone di casa, Bruno? Presunta violazione della privacy con l’utilizzo di droni. Lo stesso programma, con una nota, ha precisato che il film maker della trasmissione aveva smesso di effettuare riprese dopo che la sicurezza di casaglielo aveva imposto. Immagini che, ovviamente, non potranno mai andare in onda. Johne la ...