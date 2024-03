Fuga spericolata dopo un posto di blocco: guidatore ubriaco e senza patente fermato a Borrello - Cronaca Chieti - 17/03/2024 18:52 - Una scena da brivido si è consumata nella notte tra venerdì e sabato lungo la statale 652, nei pressi di Villa Santa Maria, quando una Ford ...abruzzo24ore.tv

Banditi in folle Fuga sul San Bartolo finiscono nel fosso poi spariscono: task force per bloccare la gang dell'Est - Anzi, ha premuto l’acceleratore all’impazzata e ha proseguito la sua Fuga sulla panoramica San Bartolo. All’altezza del ristorante Altomare (ex Poggiolino), per via della guida spericolata e delle ...corriereadriatico

Tragico incidente a Nettuno, un uomo perde la vita in una Fuga dalla polizia - La Fuga e l'incidente Naumov viaggiava su uno scooter ... Questo tragico evento sottolinea i pericoli della guida spericolata e della mancata osservanza delle regole stradali. Le indagini sulla ...informazione