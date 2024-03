Frosinone-Lazio 2-3 | vittoria biancoceleste dopo addio Sarri

(Di domenica 17 marzo 2024) (Adnkronos) – Lavince 3-2 sul campo deloggi nel match in calendario per la 29esima giornata della Serie A 2023-2024. I biancocelesti, al primo match senzain panchina,le dimissioni del tecnico toscano conquistano il successo interrompendo la striscia di 4 sconfitte di fila. Lapermette alladi salire a 23 punti. Il, sempre più in crisi con 2 punti nelle ultime 8 giornate, rimane a quota 24, in terz’ultima posizione. Ilparte col piede sull’acceleratore. Al 5? Cheddira piomba sul cross di Gelli, deviazione imprecisa. Passa una manciata di secondi e Mazzitelli va al tiro, Mandas blocca. Al 13?, i padroni di casa sfondano. Cross di Zortea, Lirola si inserisce tra le maglie larghe della ...

Frosinone (ITALPRESS) – La Lazio , orfana del dimissionario Sarri, ritrova la vittoria sul campo del Frosinone , battuto per 3-2 e, seppur a distanza, continua a coltivare speranze europee mentre, per ... (iltempo)

Frosinone - Lazio, Radu presente anche allo Stirpe: "Forza Lazio carica!" - FOTO - Era ovviamente presente anche allo Stirpe per Frosinone - Lazio: sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia con il video del settore ospiti biancoceleste con scritto 'Forza Lazio carica'. Di ...lalaziosiamonoi

MIXED ZONE - Frosinone - Lazio, Castellanos: "Andiamo avanti uniti per i tifosi" - VIDEO - Lazio, Romagnoli litiga con Lotito: "Non ci vado in ritiro, non mi hai dato..." Polveriera Lazio. Nel giorno delle dimissioni di... Lazio, Martusciello: "Sarri non ha gradito, ma resto per non darla ...noibiancocelesti

Frosinone-Lazio, Mandas: "Tante emozioni per la mia prima in A, continuiamo" - FOTO - Attraverso una storia pubblicata sul prorpioprofilo Instagram, il ratiere della Lazio Christos Mandas ha voluto festeggiare la vittoria ottenuta questa sera contro i lForosinone per 2-3, la sua prima ...laziopress