Frosinone | Di Francesco che succede? I dati da incubo

(Di domenica 17 marzo 2024), che? Diè incappato un periodo no, iniziato a dicembre e non ancora terminato, che? Diè incappato un periodo no, iniziato a dicembre e non ancora terminato. Sembrava potesse essere la cenerentola e invece ora è in piena zona retrocessione. Una sola vittoria nelle ultime sedici giornate di campionato e appena tre pareggi. La sconfitta interna contro la Lazio e ancora quella col Sassuolo del weekend scorso pesano come macigni perché la squadra sembra non riuscire a uscire dalla crisi. Eppure la formazione in campo gioca, è viva ma spesso subisce troppo in difesa: non a caso con 60 reti è la peggiore in Serie A.