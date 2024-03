Frosinone Di Francesco | «Abbiamo preso dei gol stupidi»

"Classifica sorprendentemente negativa visto il nostro percorso", dice il tecnico giallazzurro FROSINONE - Impegno casalingo per il Frosinone che ospiterà domani sera la Lazio allo Stirpe. Una ... (ilgiornaleditalia)

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Lazio Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in ... (calcionews24)