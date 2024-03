Franklin | Trailer | trama e cast della serie Apple TV+ con Michael Douglas

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di domenica 17 marzo 2024) Dal 12 aprilesarà BenjaminsuTv. L’attore 79enne vincitore di due Oscar, 4 Golden Globe, un Premio BAFTA e un Premio Emmy sarà il protagonistaTV, nella quale da scienziato e uomo politico sarà chiamato a vedersela con spie britanniche, informatori francesi e colleghi ostili. Dopo l’uscita dei primi tre episodi, i restanti 5 saranno pubblicati a cadenza settimanale. Lain otto episodi è ispirata al libro “A Great Improvisation:, France, and the Birth of America” di Stacy Schiff, vincitrice del premio Pulitzer. Laracconta la “missione segreta” che Benjamin, all’epoca 70enne, dovette sostenere in Francia per ...