Frana sui binari | treni da e per per la Puglia cancellati o con limitazioni fra oggi e quattro intercity martedì ELENCO Interruzione della linea Caserta-Foggia tra Benevento ed Ariano Irpino

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 17 marzo 2024) Di seguito la comunicazione ditalia: La circolazione è sospesa per un movimento franoso tra. Ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresacircolazione. La previsione di ripristino da parte del gestorerete ferroviaria nazionale è stimata in 30 giorni. La circolazione sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza. IAlta Velocità epossono subiredi percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus nella tratta interessata con significativi ritardi. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.Alta Velocità di domenica 17 marzo, oggetto di provvedimento: • il treno FR 8302 Lecce ...