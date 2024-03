Frana in Irpinia | schizza il costo dei voli per la Puglia | «Ora intervenga l?Antitrust»

Treni bloccati, caos per Pasqua/ La Frana in galleria e la fragilità di un sistema - La Frana scopre le fragilità di un territorio e, con esse, quelle di un sistema. Ci voleva un incidente di percorso per rendere evidente e concreto il filo sottile che lega il Sud a una prospettiva di ...quotidianodipuglia

Frana in Irpinia, Codacons: prezzi aerei alle stelle per la Puglia - Frana in Irpinia, Codacons: prezzi aerei alle stelle per la Puglia BIGLIETTI DA E PER SCALI DELLA PUGLIA SUPERANO GIA’ QUOTA 350 EURO, POSSIBILE ...ilsipontino

Prezzi dei voli alle stelle: biglietti da e per scali della Puglia superano già quota 350 euro. Scatta un esposto di Codacons ad Antitrust - Possibile speculazione su causa di forza maggiore: la Frana in Irpinia che ha provocato lo stop alla circolazione dei treni tra Foggia e Benevento cancellando numerosi collegamenti ferroviari per la P ...manduriaoggi