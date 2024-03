FOTO Trionfo di pubblico per Capossela all’Auditorium Sant’Agostino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUndie critica per Vinicioaccolto a Benevento da una folla immensa e festante di appassionati estimatori, assiepati, venerdì sera,Sant‘Agostino, dove l’artista si è esibito con il suo spettacolo “Tra Maleventum e Beneventum”, evento da mesi sold out. Il titolo del trascinante concerto “Tra Maleventum e Beneventum”, rappresenta l’interesse del cantautore di origini irpine, per la cultura arcaica e popolare dell’Irpinia e del Sannio, come dimostra la sua vasta produzione musicale, e in particolare l’album “Canzoni della Cupa”. Vinicio, uno dei più grandi e apprezzati artisti della scena italiana contemporanea, incanta i serpenti con la sua sapiente fascinazione, giocata a metà tra il domatore circense e il prestigiatore ...