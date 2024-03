FOTO ‘La voce delle donne’ in prima linea per la giornata ecologica in località Pantano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di domenica si è svolta unaorganizzata dall’associazione di quartiere di“Ladonne”. Ci spiega la presidente dell’associazione, Rita Velardi che questo ormai è un appuntamento fisso, difatti ogni anno appena le condizioni meteo lo permettono si dedica una domenica alla pulizia del territorio. “Il territorio che ci circonda è il nostro bene più prezioso, ma purtroppo – sostiene la presidente – spesso è minacciato dall’invasione dei rifiuti selvaggi. È un problema urgente che richiede azioni immediate e il coinvolgimento di tutta la comunità. Questo evento non è solo un’occasione per rimuovere detriti e spazzatura, ma è anche un momento per riflettere sull’importanza di proteggere il nostro ...