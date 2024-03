FOTO Benevento | blitz a Giugliano 1-2 e per una notte a -6 | Lanini opportunista | Ciciretti glaciale dal dischetto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: 6 minutiTredicesimo risultato utile consecutivo delche ha sbancato anche il ‘De Cristofaro’ ribaltando ad inizio ripresa il vantaggio deldi Balde al 27’. I giallorossi, almeno per una, sono a -6 dalla vetta e in questo modo hanno messo pressione alla Juve Stabia, impegnata in questo turno nella non semplice trasferta di Foggia. SCELTE – Mister Auteri ha dovuto rinunciare all’ultimo a Paleari per un virus intestinale schierando Manfredini tra i pali. Nessuna novità in difesa rispetto a quanto annunciato con Capellini al posto di Berra a destra, Terranova centrale e Pastina a sinistra. In mezzo al campo Auteri ha stupito di nuovo puntando su Karic accanto a Nardi, ritenendo il centrocampista più adatto ad aggredire gli avversari come aveva fatto intendere durante la conferenza stampa di ...