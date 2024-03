Formazioni ufficiali Verona Milan | le scelte del match

(Di domenica 17 marzo 2024) Ecco ledeldi Serie A. Letecnico tattiche per la partita del Bentegodi Ecco quelle che saranno ledidi Serie A. Ledella partita.: LE(4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Allenatore: Marco Baroni.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. Allenatore: Stefano Pioli.

