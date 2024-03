Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Barcellona | le scelte dei tecnici

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 17 marzo 2024) Alle 21 scenderanno in campoper la 29esima giornata di Liga. Ecco leAlle 21 scenderanno in campoper la sfida valida per la 29esima giornata di Liga. Ecco le(3-1-4-2): Oblak; Witsel, Reinildo, Samic; Barrios; Molina, Llorente, De Paul, Samuel Lino; Morata, Riquelme. All: Simeone.(4-3-3): ter Stegen; Koundé; Araujo, Cubarsì; Fort; Sergi Roberto; Christiensen, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. All: Xavi.