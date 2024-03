Firenze | turiste australiane derubate per strada nella notte Una ha provato invano a inseguire il ladro

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – Due furti con strappoappena trascorsa, quella tra sabato e domenica: uno è avvenuto in centro, l’altro all’uscita della discoteca Space Club. In via dell’Oriuolo, alle 5.30 del mattino, duesono state prese di mira da un passante. Le ragazze, entrambe, stavano facendo rientro dopo il sabato sera trascorso in centro quando sono stateperda uno sconosciuto. L’uomo, approfittando del fatto che le due amiche fossero da sole a quell’ora della, si è avvicinato e ha agito senza dare loro il tempo di capire cosa stesse accadendo. Ad una ha strappato tre collane di dosso, all’altra la borsa con dentro il bancomat. Una delle due giovani haa inseguirlo, ...

