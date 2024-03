Proseguono i lavori per il completamento della linea Tramvia ria Fortezza-Libertà-San Marco (Vacs). Tra gli interventi in corso quelli relativi all'attrezzaggio dei pali della trazione elettrica, lo ... (firenzepost)

La vittima è stata ricoverata all'ospedale di Careggi e, secondo quanto si è appreso, non verserebbe in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri per rintracciare l'aggressore L'articolo ... (firenzepost)

Firenze, tramvia: lite alla fermata Strozzi Fallaci. 20enne ferito con una coltellata a una spalla - Firenze – Continuano le aggressioni violente a Firenze. Un ragazzo di 20 anni, tunisino, è stato ferito oggi, 17 marzo 2024, da una coltellata a una spalla durante una lite tra peruviani alla fermata ...firenzepost

Firenze: Lega chiede firme per recintare il parco delle Cascine - Passeggiata per la sicurezza stamani, 17 marzo 2024, a Firenze con numerosi eletti della Lega al Parco delle Cascine per dare il via alla raccolta di firme per chiedere la recinzione del parco lungo t ...firenzepost

Cascine, raccolta firme della Lega per la recinzione del parco - Bussolin: “Quello che vediamo alla fermata della tramvia è uno schifo. E il Comune non collabora con il VIminale” ...firenzetoday