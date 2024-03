(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – Il direttore generale, Joe, è stato colto da unin albergo a Grassobbio (), vicino all'aeroporto di Orio al Serio, dove laera in ritirocon l'Atalanta. Il dirigente è stato trasportato a Milano e ricoverato in condizioni serie al San Raffaele di Milano.

Fiorentina sotto shock, grave malore per il dg Barone poco prima della partita di Bergamo - Bergamo, 17 marzo 2024 – Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è stato colto da un grave malore in albergo a Grassobbio (Bergamo), vicino all'aeroporto di Orio al Serio, dove la ...lanazione

ATALANTA-Fiorentina, Non si giocherà: è ufficiale - Atalanta-Fiorentina non si giocherà. Come comunicato dalla Lega Serie A, è stata accolta la richiesta da parte del club viola di rinviare la sfida delle 18 al Gewiss Stadium a causa del malore occorso ...firenzeviola

