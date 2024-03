Fiorentina Primavera pareggia 1-1 contro il Lecce | playoff sempre più lontani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024): Borbei; Russo, Esposito, Pacia, Addo (75’ Davis); Yilmaz, Samek (83’ Agrimi); Winkelmann (75’ Casciano), McJannet, Daka; Burnete. All. Coppitelli.: Tognetti; Biagetti, Baroncelli, Sadotti, Scuderi (46’ Balbo); Ievoli, Harder (70’ Gudelevicius); Sene, Rubino, Fortini; Caprini. All. Galloppa. Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa. Marcatori: 4’ Rubino, 29’ Burnete.- Non è andata oltre l’1-1 lasul campo del. Al gol dopo 4’ di Rubino (diagonale vincente dopo un’azione avviata da Sadotti e rifinita da Fortini) ha risposto alla mezz’ora Burnete, che con un colpo di testa su punizione ha riequilibrato una partita che da quel momento non ha più vissuto sussulti. Un punto ...