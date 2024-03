Fiorentina | malore Joe Barone | le reazioni dal calcio e non solo

(Di domenica 17 marzo 2024) Sono ore di grande preoccupazione in casaper le condizioni di Joe, direttore generale colpito daprima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta. Il dirigente si trova in terapia intensiva e la situazione è grave. Anche la moglie è arrivata al San Raffaele di Milano. “Abbiamo appreso quella brutta notizia che riguarda il collega Joe, vogliamo manifestare tutto l’affetto e la vicinanza a lui in questo momento difficilissimo, alla sua famiglia e alla”. Sono le parole di Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter intervistato da Dazn. “Il Presidente Tacopina e tutta la Spal esprimono vicinanza alla famiglia di Joee allain questo delicato momento. Forza Joe, questa è una partita che devi vincere!”, ...

