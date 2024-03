Fiorentina | malore Joe Barone | il retroscena sulla squadra e su Barak

(Di domenica 17 marzo 2024) E’ una situazione molto preoccupante sulle condizioni di Joe, direttore generale dellacolpito daprima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta. Il dirigente si trova in terapia intensiva e la condizione è stata definita molto grave. La gara di campionato è stata ovviamente posticipata. Laha raggiunto l’Ospedale San Raffaele di Milano, presente anche l’allenatore Vincenzo Italiano.

