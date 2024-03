Fiorentina in casa Atalanta stasera | ore 18 per vincere la prima di tre sfide Italiano rilancia Beltran Formazioni

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 17 marzo 2024) Cerca di non sentire le "voci", Vincenzo. E' ormai chiaro che la carriera lo porterà lontano da Firenze (quasi certo l'approdo a Napoli), ma vorrebbe andarsene dopo aver riportato lain Europa e, magari, mettendo in valigia un trofeo. Ecco, per entrambi gli obiettivi, la partita di(ore 18) a Bergamo con l'diventa uno snodo chiave L'articolo proviene da Firenze Post.