Filiera corta | i benefici | Creerà occupazione nella trasformazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Sul dibattito sulladel marmo e sulla contrarietà delle aziende che hanno giudicato il regolamento che impone la lavorazione in loco al 50 per cento inapplicabile, interviene il padre del regolamento, Matteo Martinelli, ora consigliere dei 5 stelle, allora vice sindaco e assossore al Marmo, che varò le norme nell’amministrazione De Pasquale. Martinelli ricorda come la norma sia figlia di una legge regionale che risale al 2015 e come sia necessaria piuttosto una sorta di censimento sulle cave per stabilire veramente quanto marmo escca dai beni estimati e quanto dagli agri marmiferi sottoposti a regolamento. "Le norme sulla– spiega Martinelli – sono note da anni. La legge regionale 35 approvata dal consiglio regionale già nel 2015 introduceva l’obbligo per le imprese di lavorare almeno ...