Filadelfia | 26enne uccide tre donne | ruba un’auto e si barrica in casa con degli ostaggi | arrestato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 17 marzo 2024) Un senzatetto di 26 anni, Andre Gordon, ha aperto il fuoco e ucciso tre persone oggi vicino a, prima di fuggire a bordo dita ersi in unain New Jersey con diversi. Alla fine la polizia è riuscita ad evitare ulteriori drammatici sviluppi, arrestando il giovane mentre cercava di scappare. L’allarme è scattato intorno alle 8.50 del mattino, ora locale, quando Gordon nella cittadina di Falls Township ha sparato e ucciso sua sorella Cara Gordon di 13 anni e la matrigna Karen Gordon. Poi, a pochi isolati di distanza, ha colpito nuovamentendo la donna con cui ha avuto due figli, la 25enne Taylor Daniel, e ferendo anche la madre di questa. Quindi Gordon si è allontanato a piedi e, in un parcheggio, ha fermato un uomo e gli ...