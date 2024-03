Fila all' ambasciata russa a Roma | ' Russia libera'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Il cartello sul passeggino, le canzoni e i cori: 'senza Putin', 'No alla guerra', ''. Laal seggio elettorale n. 8118, quello dell'in Italia in via Gaeta a, comincia già prima delle 12. E a mezzogiorno è sempre più lunga, percorre via Palestro e cinge tutto l'isolato dell'. L'ultimo invito di Navalny sembra essere stato accolto: per le 12 del terzo e ultimo giorno di urne aperte per le presidenziali, l'oppositore morto un mese fa in Siberia aveva lanciato il 'Mezzogiorno contro Putin'. In Italia si poteva votare solo oggi nella sede diplomatica nella capitale e nei consolati a Milano, Genova e Palermo. "Siamo arrivati da Napoli per votare e protestare. Volevamo essere vicino a chi condivide le ...