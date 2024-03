Fiction rai Studio Battaglia 2 trama

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di domenica 17 marzo 2024) Dal 19 marzo in prima serata su rai 1 ritorna lacon Lunetta Savino e Barbora Bobuova. Gli episodi di questa seconda stagione saranno 6 divisi in 3 puntate che saranno disponibili sul portale di RaiPlay.Le sorelle avvocate Anna e Nina torneranno a collaborare con la madre Marina nella seconda stagione presso loZander(exZander). Marina sembra non essere incline a rispettare l’accordo che prevedeva il suo ritiro una volta conclusi gli ultimi casi in programma. La serie seguirà le vite delle tre sorelle, ognuna con la propria età e personalità distintiva. La sorella minore Viola, appena sposata, desidera allontanarsi dalla famiglia d’origine. Anna, dopo gli eventi della scorsa ...