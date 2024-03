Fiamme nella notte Danni ingenti in una pizzeria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Un incendio ha devastato laVilla al Sole in via Gardiola, all’interno del residence Villaalsole, chiuso per la stagione invernale ma in procinto di riaprire e accogliere i turisti. L’allarme è scattato poco dopo le 21serata di venerdì e lehanno provocatoseri - ancora in corso la stima, ma si parla di migliaia di euro - anche alla reception e a un bungalow. Ancora sconosciute le cause dell’innesco. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, da Salò, da Cunettone, da Paitone e da Desenzano, supportate dall’autoscala da Lumezzane. Non si sono registrati feriti.