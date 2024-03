Festa di primavera | tutti al lavoro Così nascono i carri allegorici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) Nel piazzale del parco dei frutti dimenticati di Casola Valsenio stanno prendendo forma iche sfileranno in occasione della prossimadi. La Pro loco, intanto ha reso noto il programma della manizione: giovedì 25 aprile si svolgerà la sfilata pomeridiana accompagnata da mostre, mercati, piatti primaverili, concorsi fotografici e processo alla Vecchia. Seguirà, sabato 4 maggio la sfilata deiin notturna che, grazie alle luci assumeranno una veste diversa e più incisiva, seguita dalla premiazione delle due sfilate. Sono tre le società costruttrici – Extra, Sisma e Nuova Peschiera – che tengono viva una manizione nata negli ultimi anni dell’800 per far divertire e spiegare vicende e personaggi della storia ad una popolazione ...