Ferrarese | “Il Napoli può fare risultato con l’Inter | ma se dovesse esserci stasera l’assenza di Osimhen…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 17 marzo 2024)su Inter –: entrambe le squadre sono arrabbiate per quanto accaduto in Champions League, ma credo che ilpotrà. Sedi Osimhen sarebbe ancora più dura questa sera Claudio, ex calciatore del, è intervenuto nel corso di Azzurro 99 su Campi Flegrei Tv. Queste le sue parole: Ferarrese su Osimhen “Osimhen è un calciatore fondamentale in chiave, se nonfarcela a recuperare controsarebbe una grande perdita per gli azzurri. Ilè un po’ lontano dalla zona Champions, non può permettersi passi falsi. Mancano però ...