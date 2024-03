Fermignanese ok Successo in rimonta

(Di domenica 17 marzo 2024) mondolfomarotta 12 ATLETICO MAROTTA: Moscatelli, Di Gennaro (19’st Tiriboco), Pacenti, Marinò (38’st Pompei), Tamburini, Scrosta, Bertarelli (45’st Rosati), Bastos, Pantaleoni (12’st Paolini), Morganti, Orciani (23’st Tonucci). All. Giombetti.: Fiorelli, Labate, Masullo (7’st Ruci), Calvaresi (38’st Cleri), Mariotti, Fraternali, Santi (30’st Garota), Lucciarini, Montanari, Bozzi (48’ st Di Simoni), Izzo. All. Pazzaglia. Arbitro: Ulisse di Macerata Reti: 30’pt Orciani, 45’st Izzo, 46’st Bozzi Vittoria indellache passa a Mondolfo con due gol realizzati nel finale. Al primo tiro in porta l’Atletico passa in vantaggio al 30’pt con Orciani che, servito al limite dell’area da Pantaleoni, infila nell’angolino. Gli ospiti acciuffano il pari al 45’ con Izzo e ...

