Femminicidio a Roma | uccisa a coltellate davanti alla figlia di 5 anni

(Di domenica 17 marzo 2024), donna di 37trovata senza vita ieri sera. Fermato il compagno che al momento dell’intervento della Polizia aveva inizialmente lasciato l’appartamento. Al momento del delitto era presente in casa anche lapiccola della coppia. La tragedia.(ilcorrieredellacitta.com)Omicidio a, vittima ancora una volta la donna. Dramma nella serata di ieri, sabato 16 marzo 2024, in Via Livilla. Qui è stato trovato il corpo senza vita di una 37enne di nazionalità cinese. Secondo le prime informazioni disponibili si parla di una lite degenerata tra marito e moglie, culminata con l’aggressione, con tutta probabilità con un coltello, e l’uccisione della donna. In casa, da quanto si apprende, era presente ladi ...

Roma , 18 dicembre 2023 – Il 17 dicembre 2023 è stato inaugurato a Roma nel cortile dell’ATER di Torrevecchia, in via Cristoforo Numai, il murales in memoria di Michelle Causo , la diciassettenne ... (ilfaroonline)

Secondo quanto precisa la Procura di Tivoli, non risultano denunce pregresse per violenza domestica nei confronti dell'uomo, 73 anni, da parte della vittima. TI POTREBBE INTERESSARE (tgcom24.mediaset)

Un uomo ha ucciso con una coltellata la moglie ieri sera durante una lite in casa a Roma . L’ alla rme è scattato intorno alle 23.30 in via Livilla al Quadraro . Sul posto la polizia. La vittima, una ... (gazzettadelsud)

