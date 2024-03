Femminicidio a Roma | accoltella la moglie poi esce dall’abitazione | in casa anche la figlia di 5 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 17 marzo 2024) Un uomo di 36è stato fermato dagli agenzi di polizia della Squadra mobile aa un centinaio di metri dalla sua abitazione dove, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe ucciso sua. La coppia, di origine cinese, viveva in via Livilla, nel quartiere Quadraro a sud-est della Capitale. L’omicidio è avvenuto intorno alle 23-23.30 di sabato 16 marzo. A quell’ora sono arrivate alla centrale alcune segnalazioni di una lite violenta in un appartamento. L’uomo, 36, avrebbe afferrato un coltello e colpito la37enne Li Xuemei con un fendente all’addome. Poi si sarebbe allontanato dalla abitazione. Questo è ciò su cui stanno lavorando in queste ore gli investigatori, che hanno ascoltato i vicini. In, gli agenti hanno trovato...