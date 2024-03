Femminicidi a Lecce e Roma | Aneta e Li unite dalla stessa sorte | uccise a coltellate dai mariti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 17 marzo 2024) Non si arresta la tragica ondata diin Italia. L’ultimo caso a. Una donna è stata accoltellata a morte davanti alla figlia di soli 5 anni. Il delitto è avvenuto sabato alle 23.30 in via Livilla, al Quadraro, periferia a sud-est della Capitale. La vittima aveva 36 anni, l’assassino è il marito, 37 anni: entrambi di nazionalità cinese. L’uomo, dopo aver accoltellato a morte la moglie, è fuggito via. RintracciatoSquadra Mobile della polizia in via dei Consoli, è stato arrestato. Con il delitto di sabato notte salgono a ventidue le donne assassinate dall’inizio del 2024, una media agghiacciante di ogni tre giorni, una ogni 72 ore. Numeri raccapriccianti, per una scia di sangue senza fine. Diciotto di loro sono state ammazzate in ambito familiare o affettivo; di queste dieci hanno trovato la morte per mano del ...