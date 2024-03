Federico II “Svelata” | visite gratis a musei | orti botanici e biblioteche dell’Università il 20 marzo

(Di domenica 17 marzo 2024) L'UniversitàII di Napoli apre le sedi al pubblico per gli 800 anni della fondazione.gratuite il 202024. Il link per prenotare.

Sci di fondo, Harald Oestberg Amundsen conquista la Coppa del Mondo! Klaebo vince anche la mass start di Falun, ma non basta - Harald Oestberg Amundsen vince la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: a Falun, in Svezia, nella 20 km in tecnica libera con partenza in linea, ultima gara stagionale, il norvegese marca a uomo ...oasport

Theo Hernandez esulta come Dimarco L'ipotesi social e il precedente nel 2020 - Gol, esultanza e polemiche. Sono stati concitati gli attimi che hanno chiuso il primo tempo di Hellas Verona-Milan, match valido per la 29esima giornata al Bentegodi,.calciomercato

Cosa chiede Allegri a Chiesa e Yildiz La risposta del tecnico - Al termine di Juve – Genoa, Massimiliano Allegri si è soffermato sulle prestazioni di Federico Chiesa e Kenan Yildiz. COSA CHIEDE A CHIESA E YILDIZ – «Chiedo, come chiedo a tutti gli altri, di fare ...juventusnews24