Federica Brignone trionfa nel gigante di Saalbach | è la vittoria numero 27 in Coppa del Mondo E fa suo un altro record

(Di domenica 17 marzo 2024) La sciatrice italianaha vinto in 2.20.75 l’ultimo slalomdella stagione nelle finali didelin Austria. Per lei è il sesto successo di una stagione eccellente ed il 27esimo in carriera: è la sciatrice azzurra più vincente al femminile ed è seconda in assoluto, dietro solamente all’inarrivabile Alberto Tomba. Consul podio la neozelandese Alice Robinson in 2.21.41 e la norvegese Thea Stjernesund in 2.21.72. Durante la gara la campionessa azzurra ha rischiato ben due volte, sia nella prima che nella seconda manche, di uscire di scena, toccando la neve per una scivolata. Con tecnica e bravura, è stata comunque velocissima ed ha chiuso in testa l’ultimostagionale con un netto ...