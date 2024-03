Federica Brignone trionfa nel gigante di Saalbach

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 17 marzo 2024) (Adnkronos) –con una seconda manche incredibile vince ildinelle finali di Coppa del Mondo. L’azzurra chiude con il tempo totale di 2.20.05, davanti alla neozelandese Alice Robinson a +1.36, seconda, e alla norvegese Thea Louise Stjernesund a+1.67. Chiude in decima posizione Lara Gut-Behrami che vince aritmeticamente la Coppa assoluta, succedendo nell’albo d’oro a Mikaela Shiffrin. Per laè arrivata la vittoria numero 27 in carriera conquistando l’ultimodi stagione. “Nella seconda manche non riuscivo quasi a scaldarmi con il caldo che c’era, avevo la nausea. Sono partita, e ho cercato di fare al massimo la prima parte, come nella prima. Poi forse ho spinto troppo, ero troppo arretrata, sono scivolata e ho pensato ‘la gara è ...