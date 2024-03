(Di domenica 17 marzo 2024) Non lo nomina mai. Anzi, lo chiama "l’innominato", che richiama un po’ il personaggio manzoniano. In realtà, è il modo con cui il senatore Alberto Balboni si riferisce all’arcivescovo Gian Carlo Perego nel corso dell’apertura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia. Non a caso, il tema di partenza è l’immigrazione. La sala del palazzo della Racchetta è stipata. Il senatore – prima di entrare nel vivo, parlando del– fa una premessa metodologica e concettuale che si sostanzia nella "differenza di approccio tra il nostro modo di affrontare la questione migratoria e quello della sinistra". Secondo il presidente della Commissione Affari Costituzionali a Madama lo spartiacque è molto chiaro: "Noi stiamo firmandocon idi partenza, per limitarle e di conseguenza diminuire iin mare – ...

Fd'I e il nodo migranti: "Accordi con i Paesi, così limitiamo i morti. Il Cpr Mai in Emilia"

