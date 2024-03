FC 24 Obiettivo Fanta FC | Ultimate Birthday | San Patrizio

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di domenica 17 marzo 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominato Sanrilasciato durante l’evento Utin onore della festa del Santo Irlandese Premio Totale : 1x pacchetto 84+ x10 Giocatori Rari non scambiabile. Visione difensiva Fornisci 1 assist con un difensore in 3 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals o Champions). Premio: 1xCollins non scambiabile Muro irlandese Non subire più di 1 gol a partita in 3 sfide Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) schierando Nathan Collinstitolare. Premio: 1x pacchetto 84+ X2 Giocatori rari non scambiabile. Quadrifoglio Fornisci 2 ...