Fatale – doppio inganno | la recensione | Hilary Swank | cosa combini?

(Di domenica 17 marzo 2024) Il film:, 2020. Regia: Deon Taylor. Cast: Michael Ealy,, Mike Colter, Damaris Lewis, Geoffrey Owens, Tyrin Turner. Genere: Supense, thriller. Durata: 102 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Durante un viaggio a Las Vegas, Derrick incontra una donna di nome Valerie Quinlan e i due intraprendono una breve relazione. Tornato a casa, un criminale irrompe nell’abitazione dei Tyler. Se avete voglia di uno squallido thriller in stile anni ’80 pieno di persone terribilmente antipatiche, abbiamo il film che fa per voi., uscito nel 2020 e ora disponibile su Netflix, corrisponde perfettamente a questa descrizione, e non ha alcuna intenzione di discostarsene!. ...