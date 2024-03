Fare squadra per la comunità energetica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) Entra nel vivo il percorso per la creazione di unarinnovabile (CER) nel Comune di Tresignana. LaRinnovabile rappresenta un nuovo modello per produrre, consumare e condividere energia pulita a ‘Km 0’: uno strumento per ripensare lo sviluppo del territorio mettendo al centro la partecipazione attiva delle persone e delle imprese, affinché si possa dare un contributo alla transizione. La CER può quindi essere definita come un insieme di cittadini, associazioni, attività commerciali, artigianali, industriali e di piccole e medie imprese che si uniscono per la produzione e la condivisione di energia elettrica ad impatto zero prodotta attraverso impianti di energia rinnovabile. Grazie a un finanziamento della Regione Emilia – Romagna di 24.270 euro, ...