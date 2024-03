Fame Emotiva | quella ricerca di conforto nel cibo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 marzo 2024) Mangiare è un atto naturale, istintivo, imprescindibile. Ci si nutre con la bocca, ma anche con lo sguardo, con il pensiero e con gli altri sensi. Tuttavia, a volte l’appetito è eccessivo, smanioso, non sano. Quell’impulso irrefrenabile, quel desiderio di agguantare uno snack che diventa quasi ossessivo,spasmodica di qualcosa da sgranocchiare; tutto questo ha ben poco a che fare con un vero bisogno di mangiare. L’input non parte dallo stomaco, ma dall’inconscio: si parla, in questi casi, di, onervosa.: cos’è e come distinguerla dallafisiologica Lava distinta dallafisiologica. A dettar legge, nel primo caso, è la mente, ...