Falso incidente | il raggiro fa flop E la vittima ringrazia i poliziotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Firenze, 17 marzo 2024 – Tutto è cominciato con una telefonata: dall’altro capo del filo, un maresciallo dei carabinieri (ovviamente fasullo) che invitava moglie e marito a recarsi a prendere delle importanti e riservatissime notifiche di atti giudiziari. Poi, quando la coppia ha effettivamente lasciato l’abitazione, ecco una seconda telefonata del medesimo “carabiniere“: "Sua figlia ha appena avuto un, servono soldi per pagare l’assicurazione ed evitarle la galera". Stavolta in casa c’è soltanto l’anziana mamma e la donna ci è cascata. Restando sempre al telefono con il finto militare dell’Arma, ecco un incaricato presentarsi a casa a ritirare oro, orologi, monili, e tremila euro che erano in cassaforte. Tutto questo mentre sua figlia e suo genere aspettavano invano, fermi nell’auto con le quattro frecce accese, la persona che alla stazione di Santa Maria ...