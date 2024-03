Faccia una domanda più intelligente | Allegri sbotta col giornalista Sky | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Tensione alle stelle, nel post partita Juve-Genoa, tra il tecnico bianconero Massimilianoe undi SkySport, Gianfranco Teotino. Tutto è partito da unasulla crisi di risultati dei bianconeri, che hanno vinto soltanto una delle ultime otto partite. “Siamo terzi in classifica, lei sa come si fa l'allenatore? - ha risposto-. Io non so come si fa il. Io non devo andare dietro a cosa dice il pubblico. Il pubblico ci sostiene e io cerco di fare il meglio per la squadra. Io non mi permetto di dire a uncome si fa il. Io le domando, come si fa il?”. “Allora le rifaccio lacosì - ha ripreso la parola Teotino -. Come mai sono arrivati solo sette punti ...