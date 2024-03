Fabio Rubini | Salvini | In Europa Lega diversa da FdI o FI

(Di domenica 17 marzo 2024) Matteosceglie la sua Milano per lanciare la sfida elettorale anche agli alleati di centrodestra. Davanti a oltre 500 giovani “politicamente ribelli” - come recita il titolo dell'incontro- dice forte e chiaro che «alle Europee un voto allanon è uguale a un voto dato a Fratelli d'Italia o a Forza Italia. Il voto allaè un voto unico». Parole secche che hanno fatto tornare alla mente quelle che cinque anni fa pronunciò Giorgia Meloni al Lingotto di Torino, per lanciare la sua campagna alle europee e la sua scalata al centrodestra allora saldamente nelle mani del Capitano. All'epoca la premier chiese chiarezza sull'alleanza coi Cinquestelle. Ieri il leader leghista ha restituito il “favore” chiedendo altrettanta trasparenza sugli accordi post-voto, soprattutto dopo le recenti passerelle della premier con Ursula von der ...

