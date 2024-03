Fabio Caressa | panico a Pechino Express | i fan si preoccupano | ‘Sto malissimo’

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 17 marzo 2024)parte col botto, l’esperienza diè già virale. Ma la figlia e i fan del volto iconico di Sky si. Il giovedì da un po’ di anni a questa parte è un giorno speciale per gli amanti dell’intrattenimento. Un giorno che accompagna molte famiglie abbonate a Sky. Che si ritrovano davanti la tv, si prendono una pizza (o qualsiasi altra cosa) per guardare alcuni eventi imperdibili. Sempre più in hype., ogni giovedì su Sky alle 21.15 e su Now TV – foto fonte:.sky.it – cityrumors.itSi comincia con X-Factor a settembre. Finito il reality per eccellenza sulla musica, anche se i numeri che faceva Cattelan hanno fatto storia nonostante la Michelin sia andata bene nelle ultime due ...