FA Cup | il Chelsea batte il Leicester 4-2 ed è in semifinale

(Di domenica 17 marzo 2024) La partita tra, valida per i quarti di finale di FA Cup 2023/24, finisce 3-2 per i Blues. Ilsi porta in testa inizialmente con la rete di Cucurella, che trova la porta avversaria al 13?. Il raddoppio della formazione già in vantaggio arriva poco prima del termine del primo tempo ed è Palmer, al primo minuto di recupero, a firmare il 2-0. Si va dunque a riposo con ilin controllo, ma il vento cambia direzione poco dopo l’intervallo. Disasi è autore di un catastrofico autogol al 51?, dopo che un passaggio al portiere Robert Sanchez si trasforma nella rete che vale il 2-1. Iltorna improvvisamente in partita e guadagna il pareggio sul 2-2 con Mavididi al minuto 62?. Successivamente, l’espulsione di Doyle a venti minuti dal fischio finale lascia il ...