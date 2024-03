Evoluzione delle storie dopo C’è Posta Per Te | matrimoni e colpi di scena

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 17 marzo 2024) Non soltanto Flavia e Gianmarco, ieri sera per l’ultima puntata di C’èPer Te anche altri protagonisti di questa edizione hanno raccontato l’loroa qualche mese di distanza dalle registrazioni del programma mariano. C’è chi ha cambiato ideauna busta chiusa, chi sta preparando ilo e anche genitori che hanno ritrovato un rapporto con i figli grazie anche alla trasmissione della De Filippi. Il primo colpo dic’è stato con Valeria, che aveva chiuso la busta in faccia a Giuseppeun tradimento, ma che adesso è tornata sui suoi passi: “Sì è vero, la busta l’ho chiusa, ma ho deciso di riaprire il mio cuore dandoci un’altra possibilità. Perché riflettendo sulle tue parole Maria, mi sono detta che avrei ...