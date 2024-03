Europee | Salvini | “Obiettivi doppia cifra e superare il M5s”

(Di domenica 17 marzo 2024) MILANO – “Sono convinto che alle elezionila Lega arrivera’ almeno in. L’obiettivo politico, che ci dobbiamo dare a medio termine, e’ dii 5 Stelle. Perche’ non si puo’ vedere che la Lega abbia meno voti di loro”. Cosi’ il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ha fissato glidella Lega in vista delle prossime elezioni, in programma tra l’8 e il 9 giugno. Il vice premier e leader del Carroccio e’ intervenuto sull’argomento parlando all’evento “Politicamente ribelli. Come l’Europa non ci vuole”, organizzato dalla Lega Giovani a Milano. L'articolo L'Opinionista.

(Adnkronos) – In Lega tiene banco la questione delle candidature alle prossime Europee : da una parte l'annuncio atteso del generale Vannacci in lista, dall'altro il pressing di Matteo Salvini sui ... (webmagazine24)

L’onorevole Casanova: “Hanno tentato di uccidermi”. La denuncia del proprietario del Papeete scuote la Lega - "Non me ne andrò da qui - sottolinea - ho sentito anche Matteo Salvini che mi incoraggia. Se avevo qualche dubbio a ricandidarmi alle Europee, ora sono spariti: sarò in campo per tentare di cambiare ...bari.repubblica

Acque agitate nel partito, quale partito tutti, governo,sinistra, Europee prova del fuoco per Conte - Salvini ha spiazzato gli alleati sulla vicenda del Terzo mandato ... è difficile pensare di aprire il cantiere entro l’estate. Resta il nodo Europee. La premier si vuole candidare, tanto più che la ...blitzquotidiano

I giovani della Lega stanno con Salvini (per ora), ma Vannacci non piace. E l’obiettivo per le Europee è “Andare in doppia cifra” - Ribelli contro l’Europa, ma non contro Salvini. Almeno “per adesso”. Contrari al politicamente corretto ma scettici sul generale Vannacci: “Meglio i militanti”. Sono queste alcune delle istantanee dal ...ilfattoquotidiano