Espulsione Vlahovic | il bianconero salterà la Lazio

(Di domenica 17 marzo 2024)nel finale di Juve-Genoa per Dusan: doppio giallo per proteste contro Giua elaLa Juve chiude la partita col Genoa in 10 uomini per l’dial 93? decisa dall’arbitro Giua. Il serbo prima ha preso un cartellino giallo per un fallo sul portiere, poi è stato cacciato per proteste verso l’arbitro.la partita del 30 marzo con la. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM