Attimi di paura a Romano Canavese, in provincia di Torino. Una violenta esplosione è avvenuta all'interno di un'abitazione di via Principe Amedeo, ridotta poi a un cumulo di macerie. L'allarme è ... (today)

Bologna , 11 marzo 2024 – Tre auto a fuoco , questa mattina all’alba in via Raimondi, in Bolognina. Erano le cinque quando una residente ha sentito una violenta esplosione e, affacciandosi dalla ... (ilrestodelcarlino)

Esplosione in una casa a Sturno vicino Avellino, grave un 23enne: una bombola di gas la causa probabile - Un 23enne è rimasto ferito in una Esplosione in una casa di Sturno (Avellino). Lo scoppio è stato causato probabilmente da una bombola del gas ...notizie.virgilio

Esplosione in casa a Sturno, ustionato un ventenne - Indagano i Carabinieri La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda subito dopo le ore 13.00 di oggi 17 marzo, è intervenuta nel comune di Sturno in via Tre Santi, per una ...orticalab

Esplosione Sturno: giovane trasferito al Cardarelli, ustionato anche il gatto - La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 13:00 di oggi 17 marzo, è intervenuta nel comune di Sturno in via Tre Santi per una deflagrazione avvenuta in una ...irpinianews