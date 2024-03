Esplorando le librerie di Roma | Libreria Rotondi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024) Lestoriche, più o meno tutte o quasi, hanno un che di magico: sono come dei portali verso altri mondi, mondi dove il tempo e lo spazio contano relativamente poco. Ladelle Occasioni o– che trovate sotto ad una insegna originale degli anni quaranta in via Merulana 82 – è uno di questi portali. C’è il mondo di fuori, perso nella sua follia, nel suo caos accelerato e quello di dentro, rarefatto, frusciante come le pagine dei libri, senza tempo. Così ecco che un saggio iniziatico scritto a Tahiti, vecchio di novant’anni, stampato in poche centinaia di copie vi capita fra le mani fra una più prosaica copia della “Cucina triestina” di Maria Stelvio e una imperdibile, per gli appassionati del Sol Levante, edizione commentata del Kojiki, la codificazione fondante del mitologein nipponico e ...