Esplode bombola di gas in casa | colpito 23enne

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco fa, a Sturno, undel posto è statoda un’esplosione all’interno della propria abitazione. I primi accertamenti farebbero ritenere che la deflagrazione sia partita da unadi gas. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, Vigili del Fuoco e 118. Il malcapitato sta per essere trasportato in elisoccorso a causa delle ustioni riportate. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

